Les travaux d'aménagement de la Voie Lyonnaise N°11 vont débuter lundi 4 novembre, rue de Bonnel, dans le 3e arrondissement de Lyon. La circulation sera réduite.

Après la réhabilitation des réseaux d'eau potable, des réseaux d'assainissement, de l'électricité et du gaz débutés en juin, les travaux de la rue de Bonnel vont entrer dans une nouvelle phase lundi 4 novembre. Cette fois, ce sont les travaux d'aménagement de la Voie Lyonnaise N°11, qui reliera Lyon à Chassieu en 2026, qui vont commencer.

La circulation réduite jusqu'en 2025

Ces travaux consisteront en l'élargissement du trottoir et en la création d'une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres, séparée de la chaussée par une bande technique qui accueillera les livraisons. 800m2 de bande végétale et 37 arbres seront également plantés.

Pour faciliter le déroulé des travaux sur cette rue parfois qualifiée "d'autoroute urbaine", la circulation va être réduite tronçons par tronçons. D'abord entre le quai Victor Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe à partir du 4 novembre et jusqu'en janvier 2025. Courant 2025, les travaux se poursuivront entre l’avenue Maréchal de Saxe et la rue Duguesclin, puis entre la rue Duguesclin et la rue Garibaldi. Ces travaux devraient se terminer en fin d'année prochaine.

Pendant cette période, les accès piétons et cyclistes seront maintenus.

