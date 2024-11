Une voiture a été la cible de tirs dans la nuit de samedi à dimanche 3 novembre, à Vaulx-en-Velin. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes.

En pleine nuit, une voiture a été la cible d'une tentative d'homicide à Vaulx-en-Velin. Il était aux alentours de 3h15 lorsque deux personnes masquées ont percuté et ouvert le feu sur une autre voiture, selon Valeurs Actuelles.

D'après Le Progrès, l'automobiliste venait de Perpignan et comptait se rendre jusque dans le Val d'Oise. Lui et son passager venaient de s'arrêter pour manger dans un restaurant de Vaulx-en-Velin, peu avant les coups de feu. Ils sont parvenus à prendre la fuite en empruntant le périphérique, avant d'avoir un accident et de fuir à pied.

L'automobiliste connu de la police

D'après les deux médias, l'automobiliste du véhicule criblé de douze impacts de balle, est connu des services de police pour des faits de meurtre, stupéfiants et acquisition d’armes. Il a été entendu cette nuit, selon Le Progrès. Une enquête a été ouverte.