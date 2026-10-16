La Métropole de Lyon lance la saison des plantations : 3 000 m2 bientôt végétalisés

Dans le cadre de la nouvelle saison des plantations, la Métropole de Lyon annonce que 11 000 nouveaux plants vont être mis en terre sur trois sites, soit 3 000 m2 végétalisés.

Le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon dévoile son ambition pour cette nouvelle saison des plantations. Pour la présenter, Bastien Joint, vice-président en charge de l’efficacité environnementale, s’est rendu ce vendredi 16 octobre sur un site de plantation situé entre Genay et Neuville-sur-Saône.

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11 000 nouveaux plants

Face au dérèglement climatique et aux périodes de canicule qui s’intensifient, la collectivité dirigée par Véronique Sarselli (LR) entend poursuivre "massivement" les plantations, tout en privilégiant les secteurs prioritaires. Une cartographie a en ce sens été réalisée par l’Agence d’urbanisme, permettant d’identifier les territoires les plus vulnérables en croisant plusieurs critères : densité urbaine, exposition aux fortes chaleurs, fragilités sociales et déficit de végétation. La démarche intégrera également les contraintes techniques, notamment la présence de réseaux souterrains, afin de garantir la faisabilité et la pérennité des plantations, indique la Métropole de Lyon dans un communiqué.

La diversité des essences constituera par ailleurs un axe important de cette nouvelle démarche, afin de renforcer la résistance des plantations face aux sécheresses, aux maladies et à l'évolution des températures. Ce sont ainsi 11 000 nouveaux plants qui seront bientôt mis en terre, répartis sur trois sites représentants 3 000 m2. Une vigilance particulière sera aussi apportée à la préservation des arbres et à l’entretien du patrimoine végétal existant, quant à l’infiltration des eaux pluviales, leur réutilisation et la préservation de l'humidité des sols devront également être "davantage" intégrées aux projets.

La Métropole de Lyon, toujours dans sa volonté d’agir avec les maires, renforcera son accompagnement des projets communaux, qu’il s'agisse de créer de nouveaux parcs, de développer les arbres d'alignement ou d'intégrer davantage de végétation aux projets de voirie.

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Protéger les espaces forestiers

Étant les premiers touchés lors d’un incendie, les espaces forestiers sont de plus en plus vulnérables face au dérèglement climatique. C’est pour cette raison qu’un courrier a été adressé au préfet de région afin d'engager une réflexion sur la mise en place d'un plan de protection des forêts, associant notamment l'État, les collectivités concernées et les services d'incendie et de secours. L'objectif est "de mieux coordonner les interventions et d'inscrire la prévention des risques dans une stratégie de long terme, en lien avec les communes et leurs plans communaux de sauvegarde", conclut la collectivité.

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