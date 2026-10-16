Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : plusieurs routes fermées et des perturbations de circulation à prévoir la semaine prochaine

  • par Corentin Lucas

    • Du 19 au 25 octobre, plusieurs travaux seront réalisés sur les routes départementales du Rhône. À Denicé, Vindry-sur-Turdine et Chabanière-Riverie, des routes seront barrées.

    Le Département du Rhône prévoit une salve de travaux pour la semaine du 19 au 25 octobre. De nombreuses perturbations de la circulation sont à prévoir. À Denicé, la RD76 sera fermée jusqu’au 30 octobre pour des travaux de confortement de talus. Le montant de l’opération s’élève à 133 587 euros.

    À Vindry-sur-Turdine, la RD307 sera également barrée du 19 au 23 octobre, le temps de renouveler le revêtement de la chaussée. Un itinéraire de déviation sera mis en place. Le chantier représente un investissement de 561 805 euros. Enfin, à Chabanière-Riverie, la RD2 sera fermée du 21 au 23 octobre pour une réfection de l’enrobé. Une déviation sera prévue pendant les deux jours de travaux, qui coûteront 267 800 euros.

    D’autres interventions entraîneront de légères perturbations sur les routes du Rhône. À Saint-Romain-de-Gier, des travaux de reprise de tranchée et de création d’un trottoir seront réalisés sur la RD103E du 19 au 23 octobre. Ils auront lieu de nuit entre le 19 et le 20 octobre, puis en journée le 21 octobre. À Amplepuis, des purges de chaussée seront effectuées sur la RD685 le 19 octobre, la circulation sera régulée. Une intervention similaire est prévue le 20 octobre sur la RD56, à Ronno.

    À Thizy-les-Bourgs, la RD58 sera concernée le 21 octobre par des travaux de purge de chaussée, entraînant également une régulation de la circulation. À Thurins, des travaux de confortement de talus et du lit d’un ruisseau par plantation seront menés sur la RD75 du 19 au 23 octobre. La circulation sera alternée. Et enfin, à Châtillon-d’Azergues, le carrefour entre les RD70 et RD596 sera fermé jusqu’au 26 octobre.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : une circulation difficile attendue en fin de semaine pour les vacances de la Toussaint

    à lire également
    Lyon : un "Top Chef des jardiniers" recherche des candidats pour un défi à Eurexpo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un "Top Chef des jardiniers" recherche des candidats pour un défi à Eurexpo 17:58
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre du chef de la Jefe Mafia : quatre suspects mis en examen pour meurtre en bande organisé 17:30
    Rhône : plusieurs routes fermées et des perturbations de circulation à prévoir la semaine prochaine 17:10
    Les acteurs régionaux mettent la pression sur le ministre des Transports pour faire de Lyon-Saint-Exupéry le premier aéroport des JO 2030 16:40
    Lyon : le musée des Confluences explore notre rapport aux animaux dans une nouvelle exposition 16:06
    d'heure en heure
    Rhône : un homme de 30 ans décède au travail après une chute de 12 mètres 15:37
    Retour des Gilets jaunes : le point sur les blocages et rassemblements prévus autour de Lyon ce samedi 17 octobre 15:00
    Dans les quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, les créations d’entreprises explosent mais peinent à durer 14:33
    Le projet de datacenter qui pourrait voir le jour près de Lyon ne fait pas l’unanimité 13:53
    Radiant-Bellevue : Molière à l’école du féminisme contemporain 13:09
    Yohann Hebi Daher, danse et fragilités masculines 12:37
    Opéra Underground : du “populaire” et du “savant” 12:05
    Institut Lyfe
    Lyon : un chef pâtissier sacré Meilleur Ouvrier de France avec l'aide de l'intelligence artificielle 11:25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut