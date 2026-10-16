Rhône : plusieurs routes fermées et des perturbations de circulation à prévoir la semaine prochaine

Du 19 au 25 octobre, plusieurs travaux seront réalisés sur les routes départementales du Rhône. À Denicé, Vindry-sur-Turdine et Chabanière-Riverie, des routes seront barrées.

Le Département du Rhône prévoit une salve de travaux pour la semaine du 19 au 25 octobre. De nombreuses perturbations de la circulation sont à prévoir. À Denicé, la RD76 sera fermée jusqu’au 30 octobre pour des travaux de confortement de talus. Le montant de l’opération s’élève à 133 587 euros.

À Vindry-sur-Turdine, la RD307 sera également barrée du 19 au 23 octobre, le temps de renouveler le revêtement de la chaussée. Un itinéraire de déviation sera mis en place. Le chantier représente un investissement de 561 805 euros. Enfin, à Chabanière-Riverie, la RD2 sera fermée du 21 au 23 octobre pour une réfection de l’enrobé. Une déviation sera prévue pendant les deux jours de travaux, qui coûteront 267 800 euros.

D’autres interventions entraîneront de légères perturbations sur les routes du Rhône. À Saint-Romain-de-Gier, des travaux de reprise de tranchée et de création d’un trottoir seront réalisés sur la RD103E du 19 au 23 octobre. Ils auront lieu de nuit entre le 19 et le 20 octobre, puis en journée le 21 octobre. À Amplepuis, des purges de chaussée seront effectuées sur la RD685 le 19 octobre, la circulation sera régulée. Une intervention similaire est prévue le 20 octobre sur la RD56, à Ronno.

À Thizy-les-Bourgs, la RD58 sera concernée le 21 octobre par des travaux de purge de chaussée, entraînant également une régulation de la circulation. À Thurins, des travaux de confortement de talus et du lit d’un ruisseau par plantation seront menés sur la RD75 du 19 au 23 octobre. La circulation sera alternée. Et enfin, à Châtillon-d’Azergues, le carrefour entre les RD70 et RD596 sera fermé jusqu’au 26 octobre.

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