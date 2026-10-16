SNCF réseau débloque 110 millions d’euros pour améliorer la ligne Lyon-Grenoble

De passage dans l’Isère, le président-directeur général de la SNCF, Jean Castex, a annoncé que SNCF réseau allait débloquer 110 millions d’ici 2031 pour rénover la ligne Lyon-Grenoble.

La ligne ferroviaire Lyon-Grenoble devrait faire peau neuve d’ici 2031. C’est Jean Castex, président-directeur général de la SNCF, qui l’a annoncé ce mercredi 14 octobre, alors de passage à Grenoble, notamment pour rencontrer des élus et des associations d’usagers de la ligne ferroviaire, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Selon les chiffres de l’entreprise, un train régional sur cinq connaît un retard d’au moins cinq minutes, et dans 40 % des cas, l’état du réseau (passage à niveau, rails…) est en cause. L’ancien Premier ministre a donc annoncé que la filiale SNCF Réseau, en charge des infrastructures, allait investir "110 millions d’euros d’ici 2031", après avoir déjà mobilisé "plus de 43 millions d’euros entre 2023 et 2025."

Le gros du chantier concernera le renouvellement complet des voies entre Grenoble et Voiron, courant 2027. Son coût est estimé à 12 millions d’euros. "Ces travaux auront un impact sur le fonctionnement de la ligne, mais sont indispensables", a conclu Jean Castex.

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