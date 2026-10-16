Lyon : un "Top Chef des jardiniers" recherche des candidats pour un défi à Eurexpo

Le concours Carré des Jardiniers, organisé lors du salon Paysalia à Eurexpo, cherche des candidats pour transformer un terrain vide en un jardin de 100 m² en seulement quatre jours.

Les jardiniers vont pouvoir avoir leur propre "Top Chef". Le concours Carré des Jardiniers, organisé tous les deux ans dans le cadre du salon Paysalia, ouvre les candidatures de sa 10e édition. L’événement se tiendra dans un peu plus d’un an, du 30 novembre au 2 décembre 2027 à Eurexpo Lyon. Créé en 2011 par GL Events, le concours récompense les professionnels capables d’imaginer les jardins et des espaces extérieurs modernes. Et ce dans le but d’empocher le "Lauréat Carré des Jardiniers", une reconnaissance importante dans la profession.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs font évoluer les candidatures. Les architectes paysagistes, concepteurs et entrepreneurs du paysage n’ont plus à présenter dès leur inscription un dossier complet autour d’un thème imposé. Ils doivent désormais soumettre un portfolio de trois à cinq réalisations représentant leur savoir-faire. Les candidatures sont ouvertes depuis le 7 septembre et seront clôturées le 31 décembre prochain. Les dossiers seront ensuite examinés par un jury composé de professionnels du secteur. Dix candidats seront présélectionnés à la mi-janvier. À l’issue de plusieurs phases de sélection, quatre finalistes seront annoncés à la fin du mois de mai.

Quatre jours pour créer un jardin de 100 m²

Les quatre finalistes devront relever un immense défi au cœur du salon Paysalia : concevoir et réaliser chacun un jardin de 100 m², sur un terrain vide, entre le 26 et le 30 novembre 2027. Ce qui signifie qu’ils n’auront que quatre jours pour réaliser cela. Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la remise du trophée, programmée le 1ᵉʳ décembre 2027. En 2025, c'est Ludovic Orain, entrepreneur paysagiste originaire de Perpignan, qui avait remporté le concours.

Au-delà de la compétition, les finalistes bénéficieront d’un accompagnement renforcé, comprenant un coaching par le club Carré des Jardiniers. Les professionnels intéressés peuvent déposer leur candidature sur le site dédiée au concours.

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