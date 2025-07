Une marche blanche organisée dimanche à Vénissieux après la mort de Kylian 

Kylian, adolescent de 17 ans, a été mortellement percuté le 13 juillet dernier à Vénissieux. Une marche blanche est organisée par sa famille dimanche 20 juillet à 14 heures.

Le drame s’est déroulé le 13 juillet dernier alors que Kylian, jeune garçon de 17 ans, a été mortellement percuté au carrefour de l'avenue des Martyrs de la Résistance et de l'avenue Marcel Cachin à Vénissieux. Pour rappel, le motard qui l’a percuté a été interpellé puis placé en garde à vue, alors qu'il conduisait alcoolisé, sans permis de conduire ni assurance. Il a été présenté le 17 juillet à un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour "homicide routier aggravé par deux circonstances (conduite en état alcoolique et sans permis de conduire) et défaut d’assurance".

Pour rendre hommage au jeune homme décédé, une marche blanche est organisée par sa famille demain, dimanche 20 juillet, à 14 heures au départ du 10 avenue Marcel-Cachin, tout près du lieu du drame. "Nous vous invitons à venir marcher à nos côtés, dans le calme et le respect, en portant du blanc pour la pureté et l’innocence de mon fils Kylian, mais également une touche de bleu, la couleur qui représentait son équipe de basket préférée", écrit la maman de Kylian sur les réseaux sociaux.