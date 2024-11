Une journée ensoleillée, jusqu'à 14 degrés à Lyon ce mercredi

C'est une belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi.

Après un début de semaine chaotique et sous le vent, marqué par le passage de la tempête Bert, ce mercredi s'annonce particulièrement lumineux et ensoleillé à Lyon. Une journée calme malgré quelques nuages en matinée et le soleil s'invitera jusqu'en soirée dans la région.

Côté température il fait seulement 5 degrés ce mercredi matin mais le thermomètre grimpera jusqu'à 14 au meilleur de la journée. Des valeurs 5 degrés au dessus des normales de saison. Avant le retour de la fraicheur samedi à Lyon.