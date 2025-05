Une journée ensoleillée et venteuse à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus

C'est une nouvelle très belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 16 mai 2025.

La semaine va se terminer comme elle a débuté, sous un grand soleil. Ce vendredi 16 mai c'est une nouvelle belle journée très ensoleillée qui attend Lyon et toute l'agglomération, avec un vent de Nord sensible et qui pourrait être assez désagréable cet après-midi avec des rafales qui pourraient atteindre les 50 km/h.

Côté températures, il fait 11 degrés ce vendredi matin et le thermomètre affichera 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.