Une journée de dépistage des maladies respiratoires ce mardi à Lyon

Ce mardi 21 février, une grande opération de dépistage de l’Asthme est organisée sur la place Carnot à Lyon, où un village Itinér’air est organisé jusqu’à 17 heures.

En moyenne, 4 millions de français seraient touchés par l’Asthme et un peu plus de 3,5 millions par la BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive). Des maladies respiratoires qui n’épargnent pas les Lyonnais, qui sont invités ce mardi 21 février à se faire dépister lors du village Itinér’air ouvert sur la place Carnot de 10 à 17 heures.

Tester son souffle

Facteurs génétiques, environnementaux, comme la pollution de l’air, ou encore la consommation de tabac sont autant de pistes à explorer pour trouver l’origine d’une maladie respiratoire. Les visiteurs pourront donc tester leur souffle avec des machines spéciales, avant d'échanger avec des pneumologues et des associations de patients.

Cette journée de dépistage se poursuivra de 18 à 20 heures à La Source, avec une conférence débat sur les défis et bonnes pratiques du dépistage et de la prise en charge de l’Asthme et la BPCO dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.