Une femme transgenre de 23 ans frappée en pleine rue à Lyon

Un homme de 38 ans s'est emporté mercredi dernier contre une jeune femme transgenre de 23 ans à Lyon. Il lui a porté des coups rue Grenette, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Mercredi matin, le 27 avril, un homme de 38 ans a accosté une jeune femme de 23 ans. Il a questionné la jeune femme de manière très insistante pour savoir si elle était un homme ou une femme.

La victime n'a pas souhaité lui répondre. L'homme s'est alors emporté et lui a porté des coups. La victime a appelé la police et l'homme a été interpellé quelques instants plus tard. Elle a eu 1 jour d'ITT.

L'homme a reconnu les faits, et exprimé des regrets, en garde à vue. Il a expliqué qu'il n'aurait jamais eu ce comportement s'il n'avait pas été sous l'emprise de l'alcool.

Il a été présenté au parquet de Lyon vendredi 29 avril et condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis.