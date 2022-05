Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin, est opposée à un accord électoral entre le PS et les Insoumis avant le 1er tour des élections législatives. Cela équivaut à une reddition pour le PS, selon la maire. Elle s'explique dans Lyon Capitale.

Dimanche soir, EELV et LFI ont conclu à un accord en vue des élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. LFI discute aussi avec le PS et le PCF. Au PS, le premier secrétaire Olivier Faure pousse pour un accord avec les Insoumis. Mais le parti est divisé.

"La façon dont la France Insoumise pose les conditions d'un accord s'apparente à une reddition pour le PS. C'est une succession de renoncements qui nous sont demandés : sur l'Europe, sur des choix économiques et sur ce qui est pour moi fondamental, une capacité à faire France commune", explique la maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono.

"Ce qui nous a séparé ne peut pas être abrogé en quelques heures"

Un accord PS - Insoumis, vraiment ? "Ce qui nous a séparé ne peut pas être abrogé en quelques heures au prix de renoncements, d'une reddition", s'exclame Hélène Geoffroy.

"La maire de Vaulx-en-Velin que je suis ne peut se résoudre à ce que nous ayons un débat, un affrontement, entre celles et ceux qui diraient comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour qu'une partie des Français doivent changer de prénom pour être pleinement Français, qui refusent de reconnaître les zones d'ombre de l'histoire de France et un autre chemin, et on voit certaines expressions d'un candidat supposé de LFI, qui voudrait essentialiser le débat et qui traite la policière de Vaulx Linda Kebbab "d'arabe de service"", ajoute la maire PS de Vaulx-en-Velin.

Hélène Geoffroy ne veut pas "d'un changement d'identité du PS".

