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Autouroute A43
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Lyon : plusieurs fermetures nocturnes sur les autoroutes de la région cette semaine

  • par LR

    • Plusieurs axes rapides seront perturbés dans la région lyonnaise entre le lundi 14 et le jeudi 17 septembre. L’A7 et l’A47 seront notamment totalement fermées certaines nuits.

    Les automobilistes devront composer avec plusieurs chantiers nocturnes cette semaine autour de Lyon. Entre 21h et 6h, l’A7 sera fermée dans le sens nord-sud entre Pierre-Bénite et Ternay, ainsi qu’entre le nœud de Ternay et celui de Chasse-sur-Rhône, du 14 au 17 septembre. Dans le même créneau, l’A47 sera également inaccessible dans le sens ouest-est, de Givors jusqu’au diffuseur n°11 de Rive-de-Gier. Ces fermetures sont prévues chaque nuit jusqu’au jeudi 17 septembre.

    D’autres perturbations sont programmées sur l’A42. Les nuits des mercredi 16 et jeudi 17 septembre, deux bretelles seront fermées de 21h à 6h pour des travaux de chaussée et d’entretien d’ouvrage. Il s’agit de la liaison Lyon-Marseille à La Boisse, dans le sens est-sud, et de la liaison Genève-Paris à Neyron, dans le sens est-nord.

    Enfin, la bretelle Paris-Genève de l’A432 sera fermée dans le sens nord-est à hauteur de La Boisse, dans la nuit du mardi 15 septembre, de 21h à 6h.

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