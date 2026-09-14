Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 14 septembre 2026 avec des températures qui atteindront les 30 degrés l'après-midi.

    Pour lancer cette nouvelle semaine du mois de septembre, le temps s'annonce estival et ensoleillé à Lyon. Un lundi 14 septembre 2026 ensoleillé, calme et chaud l'après-midi.

    S'il fait seulement 15 degrés ce lundi matin le mercure atteindra les 30 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés) mais une chaleur sans excès qui devrait rester agréable.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Drôme : trois membres d’une même famille jugés après le meurtre d’un adolescent de 15 ans

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Drôme : trois membres d’une même famille jugés après le meurtre d’un adolescent de 15 ans 08:07
    soleil terrasse Lyon météo
    Un nouveau coup de chaud avant un net rafraichissement : quelle météo à Lyon cette semaine ? 07:38
    Lyon soleil
    Un lundi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus 07:14
    Thomas Dossus
    Thomas Dossus : "La droite au Sénat est le moteur des pires reculs sociaux et environnementaux" 07:00
    La liste d'union de la gauche aux sénatoriales
    Le récap’ des temps forts de la semaine 13/09/26
    d'heure en heure
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un incendie détruit des silos à déchets et prive 140 foyers d’électricité au sud de Lyon 13/09/26
    Un corps calciné découvert dans une voiture incendiée après une fusillade à Villeurbanne
    Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape 13/09/26
    Ultra-trail : Deux coureurs de la région se sont lancés sur le Tor des Géants 13/09/26
    À Lyon, ils attaquent une station service avec du matériel de pompiers 13/09/26
    pompier camion faits-divers
    Loire. Deux accidents de quad mortels successifs 13/09/26
    Thomas Dossus
    Sénatoriales : l’Arc unitaire ne soutiendra pas la liste de Thomas Dossus 13/09/26
    Littérature : tout sur sa mère 13/09/26
    Après l’incendie d’une voiture, la façade d'un immeuble noircie 13/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut