Un lundi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 14 septembre 2026 avec des températures qui atteindront les 30 degrés l'après-midi.

Pour lancer cette nouvelle semaine du mois de septembre, le temps s'annonce estival et ensoleillé à Lyon. Un lundi 14 septembre 2026 ensoleillé, calme et chaud l'après-midi.

S'il fait seulement 15 degrés ce lundi matin le mercure atteindra les 30 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés) mais une chaleur sans excès qui devrait rester agréable.