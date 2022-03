Moins de 24 heures après l’échec des négociations entre l’intersyndicale de la police municipale de Lyon et la direction des services de la ville, les agents ont mis leur menace à exécution en débrayant devant l’Hôtel de Ville. Au bruit des pétards et des sifflets, une centaine de policiers ont exprimé leur colère de ne pas avoir été entendus.

Annoncée le 9 février dernier, la grève des agents de la police municipale a bien eu lieu ce mardi 1er mars, sous les fenêtres de la mairie de Lyon, place de la Comédie dans le 2e arrondissement. À l’appel de l’intersyndicale CGT, UNSA, CFTC et FO, une centaine de policiers municipaux se sont rassemblés sur les coups de midi entre l’Opéra de Lyon et la mairie centrale pour exprimer leur colère au lendemain des négociations avortées entre leurs représentants syndicaux et le directeur général des services de ville de Lyon.

Lire aussi : Dialogue de sourds entre la Ville de Lyon et sa police municipale, en quête de "sens au travail"

"On avait obtenu ce que l’on voulait, on était quasiment à un accord parfait", Bertrand, porte-parole de l'intersyndicale

En amont de ces discussions et de ce premier débrayage, Laurent Bosetti, l’adjoint à la promotion des services publics, nous confiait "on pense vraiment avoir donné des marques de considération qui n’ont jamais eu lieu dans cette mesure là sur le précédent mandat". Pendant un temps, lundi 28 février, il semble d’ailleurs que ces propositions aient retenu l’attention de l’intersyndicale. À entendre son porte-parole Bertrand, "on avait obtenu ce que l’on voulait, on était quasiment à un accord parfait. L’IAT [indemnité d'administration et de technicité, NDLR] maximale pour tous les agents, un engagement de notre part à mettre notre communication au service du recrutement, à ne pas manifester et à soutenir notre hiérarchie".

Dialogue rompu lundi

Cela, c’était avant que la machine ne s’enraye, "quelques voix dissonantes ont rompu totalement le dialogue", lâche Bertrand. À en croire Édith Kinhouande brigadiére-chef principale de la police municipale et secrétaire générale adjointe de la CGT, la responsabilité serait à imputer à la direction de la police municipale "on sait que le blocage vient de nos directeurs de police municipale, qui veulent continuer à diviser les services". Ce qu’ont fermement démenti les intéressés dans un courrier adressé à l’intersyndicale, que nous avons pu consulter, où ils dénoncent un "mode de fonctionnement diffamatoire qui s’inspire des heures sombres de notre histoire" et qui "ne fait pas honneur à votre mandat de représentants du personnel et fait injure à votre qualité de policier", déclarent-ils en s'adressant aux représentants de l'intersyndicale.

"On sait que le blocage vient de nos directeurs de police municipale, qui veulent continuer à diviser les services", Édith Kinhouande brigadiére-chef principale de la police municipale et secrétaire générale adjointe de la CGT

C’est donc dans un climat tendu et avec en toile de fond un dialogue rompu que drapeaux de syndicats en main les agents se sont fait entendre sous les fenêtres du maire de Lyon. "On s’est suffisamment battus pendant longtemps pour avoir des choses intéressantes. Il y a 20 ans en arrière ils se targuaient d’être la plus grande police municipale de France avec les meilleurs avantages et maintenant pour une grande ville on se retrouve dans les dernières financièrement, avec de plus en plus de missions", déplore un agent du PC radio, qui préfère rester anonyme.

Pétards, sifflets et marseillais sous les fenêtres de la mairie

Entre les très nombreuses explosions assourdissantes de pétards, les sifflets stridents et quelques craquages de fumigènes rouges et bleus, "les bleus" ont longtemps donné de la voix, entonnant plusieurs Marseillaises à pleins poumons avant d’inviter Mohamed Chihi, l’adjoint à la sécurité, et le maire de Lyon, Gregory Doucet, à les rejoindre, en vain. À défaut des deux élus, ils ont finalement eu la visite du directeur général des services venu leur proposer de revenir à la table des négociations, tout en leur demandant de stopper les jets de pétards intempestifs. "Ce n’est pas ça l’image de la police municipale, ça fait peur aux gens. Vous ne vous rendez pas compte de l’image que ça rend", a plaidé M. Maillard auprès des représentants des grévistes.

"Ils nous ont donnée un espoir et derrière on ne voit rien arriver. Leur problème il est là", un policier du PC radio

Une requête que les agents auront mis plus d’une bonne demi-heure à accepter, déterminés à se faire entendre avant de retourner négocier. "Le problème de cette municipalité c’est qu’elle a donné une sorte d’ouverture au départ et en fin de compte il n’y a pas de résultats. Ils nous ont donnée un espoir et derrière on ne voit rien arriver. Leur problème il est là. Ils auraient du rester sur ce terrain-là pour comprendre où nous en étions et trouver des solutions avec nous", confie l’agent du PC radio, qui a rejoint la pluie municipale de Lyon en 1999.

Reprise des négociations ?

Venu soutenir les policiers grévistes, la maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, toujours en pointe sur les questions de sécurité, s’interroge, lui, sur les difficultés de la ville à recruter des agents, "j’ai toujours dit et défendu qu’il fallait doubler les effectifs de la police, la mairie de Bron a réussi à le faire, pourquoi la ville de Lyon n’y arrive pas ?". Comme nous l’expliquions dans notre décryptage de cette grève lundi 28 février, la mairie de Lyon a bien annoncé vouloir augmenter de 20% les effectifs de sa police d’ici la fin du mandat, mais les effets de ce recrutement ne se font pas encore ressentir, car dans le même temps il y a aussi "eu des départs à la retraite ou des départs pour d’autres collectivités parce que les gens déménagent ce n’est pas nécessairement parce qu’ils sont malheureux à Lyon", nous expliquait Laurent Bosetti.

"Il y a certaines demandes sur lesquelles on ne transigera pas [...] on a l’habitude de ne pas faillir, on ne subit de personne et on ne subira pas", Bertrand, porte-parole de l'intersyndicale

Mardi midi, après une heure de protestation, les représentants syndicaux étaient enfin prêts à retourner négocier. Pour autant, et le porte-parole de l’intersyndicale l’assure, "il y a certaines demandes sur lesquelles on ne transigera pas", notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’amplitude des dimanches travaillés, au coeur des négociations depuis le début. Finalement reçus vers 14h15 par Messieurs Chihi et Bosetti, les représentants de l'intersyndicale ont pu dialoguer de manière "ouverte" et "apaisée" avec les deux élus et rappeler leurs revendications déjà énoncées la veille. "Ils se sont engagés à nous donner apporter un réponse rapidement", explique le porte-parole de l'intersyndicale, qui nous confiait aussi en début d'après-midi que faute d'accord ce sera "le début d’un conflit qui pourra être dur, [...] on a l’habitude de ne pas faillir, on ne subit de personne et on ne subira pas".

--

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE MÊME SUJET

Le porte-parole l'intersyndicale des policiers lyonnais, étaitl'invité de "6 minutes chrono" ce mardi matin. Il explique les raisons de la grève de ce mardi 1er mars.

Lire aussi : Dialogue de sourds entre la Ville de Lyon et sa police municipale, en quête de "sens au travail"