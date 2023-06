Un temps largement chaud et ensoleillé sur Lyon ce samedi

Le temps sera très chaud ce samedi à Lyon, comme partout en France. Le mercure va monter jusqu’à 29 degrés dans l’après-midi.



Il va faire chaud ce samedi à Lyon. Les températures sont attendues entre 22 et 29° C dans la journée. Le Soleil sera au rendez-vous, provoquant un ressenti supérieur aux températures.



Ainsi, dans la matinée, il fera 22 ° C ressentis 26, et au plus fort de l’après-midi, il fera 29 ° C ressentis 32. Le mercure va ensuite descendre dans la soirée, pour atteindre 27 °C ressentis 30. La nuit sera plus fraiche, avec 18°C.



Aucune précipitation ni orage n’est prévu dans le week-end, comme partout en France, comme le précise Météo France. Le site officiel précise que les températures seront 3 à 5 °C au-dessus des normales de saison, "sans être exceptionnelles".