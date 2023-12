Interpellé le 29 octobre dernier en marge du match de Ligue 1 avorté entre l’OL et l’OM, un supporter lyonnais a été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences envers un CRS.

Plus d’un mois et demi après la rencontre avortée entre l’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille, qui devait se tenir le 29 octobre dernier au stade Vélodrome avant que n’éclatent de violents incidents, un supporter de l’OL a été condamné. Lundi, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à six mois de prison avec sursis et à six mois d’interdiction de stade, provenant des peines moins lourdes que celles requises par le parquet qui demandait un an de prison avec sursis, et trois ans d'interdiction de stade.

Violences sur un CRS

Cet ancien militaire de 28 ans, interpellé le soir des incidents qui avaient vu le caillassage du car des joueurs de l'OL et d'un car de supporters lyonnais, était jugé pour violences envers un CRS et outrage à d’autres policiers. Descendu du car de supporters de l’OL il avait frappé un CRS, avant d’insulter d’autres policiers venus s’interposer entre les supporters lyonnais et marseillais.

Les suites judiciaires de cette soirée de football qui avait tourné au fiasco ne sont toutefois pas encore terminées. Deux autres supporters lyonnais doivent être jugés le 16 janvier à Marseille pour des saluts nazis et des cris racistes effectués en tribunes. Des actes qui avaient été commis avant que la rencontre ne soit finalement annulée, à la suite notamment des blessures reçues au visage par l’ancien entraîneur lyonnais Fabio Grosso lors du caillassage du bus de l’OL.

Placé sous contrôle judiciaire, un homme de 50 ans doit d’ailleurs être jugé le 23 janvier à Marseille, selon l’AFP, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte pour violence volontaires en réunion après le caillassage des bus lyonnais. Au mois de novembre, un supporter de l’OM jugé pour ces incidents avait été relaxé du caillassage du bus des supporters lyonnais, mais avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de stade pour un jet de projectile avant le match.