Des bancs de brouillard devraient encore envelopper Lyon mardi 19 décembre, avant que le soleil ne perce en fin de matinée.

Comme lundi, les bancs de brouillard qui enveloppent Lyon au réveil et qui se forment sous l’effet de hautes pressions se dissiperont lentement mardi 19 décembre. Il faudra en effet attendre la fin de matinée pour voir le soleil percer dans le ciel Lyonnais, avant ce qui devrait être une journée ensoleillée.

Du côté des températures, comptez jusqu’à 6°c cet après-midi entre Rhône et Saône et au minimum -1°c ce matin et entre 1 et 2°c dans la soirée.