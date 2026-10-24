Un samedi gris et pluvieux à Lyon, jusqu’à 15 degrés attendus

Ce samedi 24 octobre, les nuages et la pluie s’invitent à Lyon, où les températures resteront légèrement sous les normales de saison.

Après quelques éclaircies dans la matinée, le ciel lyonnais devrait progressivement se couvrir. Les premières heures de la journée offriront encore quelques rayons de soleil entre les nuages, avant de laisser place à un temps plus gris. Des averses sont également attendues en fin de journée.

Côté températures, le mercure affichera 8 degrés ce matin, avant de grimper jusqu’à 15 degrés dans l’après-midi. Il redescendra ensuite à 11 degrés en soirée. Malgré cette relative douceur, les températures resteront environ deux degrés sous les normales de saison. Un samedi plutôt frais et humide attend donc les Lyonnais, qui devront prévoir un parapluie pour leurs sorties du week-end.