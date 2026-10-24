Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux à Lyon. @Hugo LAUBEPIN

Un samedi gris et pluvieux à Lyon, jusqu’à 15 degrés attendus

  • par Amaury Perrin

    • Ce samedi 24 octobre, les nuages et la pluie s’invitent à Lyon, où les températures resteront légèrement sous les normales de saison.

    Après quelques éclaircies dans la matinée, le ciel lyonnais devrait progressivement se couvrir. Les premières heures de la journée offriront encore quelques rayons de soleil entre les nuages, avant de laisser place à un temps plus gris. Des averses sont également attendues en fin de journée.

    Côté températures, le mercure affichera 8 degrés ce matin, avant de grimper jusqu’à 15 degrés dans l’après-midi. Il redescendra ensuite à 11 degrés en soirée. Malgré cette relative douceur, les températures resteront environ deux degrés sous les normales de saison. Un samedi plutôt frais et humide attend donc les Lyonnais, qui devront prévoir un parapluie pour leurs sorties du week-end.

    à lire également
    Samedi à hauts risques à Lyon : 25 000 manifestants attendus malgré l’interdiction, la ville sous haute surveillance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Samedi à hauts risques à Lyon : 25 000 manifestants attendus malgré l’interdiction, la ville sous haute surveillance 09:50
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un samedi gris et pluvieux à Lyon, jusqu’à 15 degrés attendus 09:02
    "Comprendre les paradoxes de nos relations avec les animaux" : une nouvelle exposition au Musée des Confluences 07:00
    Isère : l’exécutif départemental remanié après l’élection d’Annick Merle aux sénatoriales  23/10/26
    Lyon : il frappe violemment une jeune femme dans le métro et prend 18 mois de prison 23/10/26
    d'heure en heure
    En Haute-Savoie, le Valléen de Saint-Gervais transforme les trajets quotidiens des montagnards 23/10/26
    Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
    Le musée des Confluences et Lugdunum fermeront le 24 octobre face aux risques de dégradations 23/10/26
    un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les violences urbaines
    Un couvre-feu pour les mineurs instauré à Villefranche-sur-Saône et dans deux communes voisines 23/10/26
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 23 au 25 octobre 23/10/26
    Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de manifester prolongés ce vendredi par le préfet du Rhône 23/10/26
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Manifestations du 24 octobre : 40 agents de sécurité privée déployés à Lyon pour protéger les commerces 23/10/26
    Des travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine 23/10/26
    450 000 visiteurs, 38,4 millions d’euros… L’impact économique du Tour de France en Isère dévoilé 23/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut