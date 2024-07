Le restaurant Chez Olivia a été fermé ce mardi 23 juillet par la préfecture du Rhône après un contrôle de la DDPP.

C'est un nouveau restaurant du centre ville de Lyon qui ferme ses portes cet été après un contrôle d'hygiène de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Le restaurant et salon de thé Chez Olivia, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, au 15 rue de Condé, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône ce mardi 23 juillet.

Cette fermeture fait suite à un contrôle réalisé par un agent du bureau Veritas mandaté par la préfecture le 19 juillet dernier. Ce contrôle, qui a révélé des "manquements graves aux règles d'hygiène", faisait suite à une première mise en demeure envoyée le 10 mai à l'établissement.

"Menace pour la santé des consommateurs"

Il est notamment reproché à ce restaurant de la presqu'île un "défaut d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements", un "défaut de traçabilité des plats et denrées finis ou semi-finis" ou encore "l'absence de dispositifs permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d'hygiène".

Face à ces constats, la préfecture a décidé de la fermeture en urgence de l'établissement en considérant que "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs". Pour rouvrir ses portes l'établissements devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 17.

Lire aussi :