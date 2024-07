De larges éclaircies et jusqu'à 28 degrés ce mercredi à Lyon

C'est une nouvelle journée largement ensoleillée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi.

L'été se poursuit à Lyon. Après un début de semaine ensoleillé et estival, ce mercredi s'annonce une nouvelle fois très lumineux. Un temps largement ensoleillé attend les Lyonnaises et les Lyonnais toute la journée. Malgré quelques nuages en matinée, le soleil sera bien présent au cœur de la journée et jusqu'au soir.

Côté température, il fait 18 degrés ce mercredi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 28 au meilleur de la journée. Une chaleur estivale et des températures proches de normales de saison.