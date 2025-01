Un premier week-end de soldes "excessivement calme" à Lyon

A la fin du premier week-end des soldes d'hiver, Lyon Capitale est parti à la rencontre de commerçants indépendants de la Presqu'île de Lyon. Ressenti global : le week-end inaugurant les promotions aura été "excessivement calme".

Instaurés afin d'écouler les stocks d'invendus de la saison précédente, les soldes d'hiver semblent avoir perdu en popularité. Si la période de promotion a démarré mercredi 8 janvier et s'étendra jusqu'à début février, c'est en général lors du premier week-end, qu'est enregistré le plus gros pic de fréquentation dans les magasins. Lyon Capitale est parti à la rencontre des commerçants de la Presqu'île pour prendre la température. Bilan général : les Lyonnais n'étaient pas au rendez-vous ce samedi.

Des habitants "frileux"

"On a eu un premier week-end de soldes moyen, sans trop de fréquentation" affirme Marcelle, gérante de la boutique Lisette Pizzi, spécialisée en articles de voyage, maroquinerie et parapluie. Même chose du côté de Judith, gérante de la chapellerie Cartier : "On travaille avec des produits chauds donc le froid nous a emmené quelques clients, mais samedi était excessivement calme pour un premier week-end de soldes." Des habitants plus "frileux", c'est également ce que constate le responsable du magasin de cuisine TOC et son chiffre d'affaires en baisse de 24% sur cette période, comparé à l'an passé.

Une baisse de fréquentation globale

Si leur chiffre d'affaires diminue, tous font le même constat : il y a une baisse de la fréquentation globale en Presqu'île. Pour Marcelle, celle-ci découle d'un accès trop difficile au centre-ville : "Ça ne change pas, cette baisse de fréquentation est liée au fait qu'il est excessivement difficile d'arriver en ville, c'est un problème qui perdure", explique-t-elle. "Les parkings sont trop chers et il n'y a pas assez de parkings relais, donc forcément les gens restent dans leur quartier et viennent moins en Presqu'île, on s'y attendait", poursuit-elle. Un problème de stationnement qui semble se poursuivre, celui-ci ayant déjà été évoqué par les commerçants interrogés lors des soldes de cet été : A Lyon, des commerçants inquiets pour la saison des soldes.

Afin de pallier à ces problèmes de parkings coûteux, certaines communes telles qu'Oullins Pierre-Bénite rendent leurs stationnements gratuits sur la période de soldes. Une manière de soutenir le commerce de proximité tout en incitant les habitants à se rendre en ville. La méthode est toutefois controversée puisque la littérature scientifique tend à montrer que le stationnement gratuit favorise l'apparition de "voitures ventouses" et réduit les places disponibles pour les passants.

Des promotions toute l'année

Selon Judith, cette baisse de fréquentation viendrait également du trop grand nombre de promotions dans l'année. Désolée elle explique : "Beaucoup de magasins font des soldes toute l'année, il y a aussi le black-friday, donc finalement les soldes de janvier n'ont plus aucun sens." La concurrence du e-commerce et des enseignes de fast-fashion telles que Zara ou H&M n'arrange pas non plus les affaires des commerçants indépendants : "Les soldes n'ont plus de raison d'être, les gens achètent autrement sur internet ou dans les grands centre-commerciaux", poursuit-elle.

La période promotionnelle d'hiver ne semble donc plus rencontrer le même succès que dans le passé. Reste à voir si le phénomène se décline également dans les grands centres-commerciaux comme l'affirme les commerçants. Westfield La Part-Dieu et le pôle de commerce de Confluences n'ont pas souhaité partager leur ressenti sur le sujet.