Le stationnement sera gratuit pendant les soldes à Oullins-Pierre-Bénite

Le stationnement sera gratuit dans le centre d'Oullins-Pierre-Bénite pendant les soldes d'hiver.

À partir du samedi 11 janvier et jusqu'au samedi 25 janvier inclus, la Ville d'Oullins-Pierre-Bénite va rendre le stationnement gratuit sur toute la Grande rue d'Oullins et dans six parkings du centre-ville.

La municipalité fait ce jour, "parce que les commerçants ont souffert de la mise en sens unique de la Grande rue, parce que la Ville soutient le commerce de proximité, essentiel pour notre cadre de vie, parce que le retour du double sens de circulation sur la Grande rue, dans les prochains jours, est très attendu", indique-t-elle dans un communiqué de presse.

Et le maire LR, Jérôme Moroge d'ajouter : "L’impact du passage en sens unique de la Grande rue a été immédiat et catastrophique sur le chiffre d’affaire de nos commerçants. Nous ferons le maximum pour que notre centre-ville reste vivant."

Les parkings concernés par la gratuités sont :