Un nouveau président pour l'Université Jean Moulin Lyon 3

Les conseils d'administration des universités de Lyon ont élu ce lundi 7 décembre leur présidence. Du changement pour Lyon 3, de la continuité pour Lyon 1 et Lyon 2 qui se fait attendre.

Un nouveau visage à la tête de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Président de l'université depuis 2012, Jacques Comby tire sa révérence. Ce lundi 7 décembre, le conseil d'administration a élu Eric Carpano pour prendre la suite. Le nouveau président est professeur de droit à Lyon 3 depuis 2012, responsable du master de droit européen des affaires. Avant, il a enseigné à l'IEP de Toulouse et dans les universités d'Aix-Marseille et de Clermont Auvergne. Il dirige également le Centre d'études européennes. L'Union européenne, sa souveraineté et le droit qui s'y applique sont au cœur de ses recherches.

A l'Université Claude Bernard Lyon 1, le biologiste Frédéric Fleury a été réélu haut la main pour un deuxième mandat. Son adversaire, le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique COVID-19, a été battu à plate couture.

Pour connaître la nouvelle présidence de l'Université Lumière Lyon 2, il faudra attendre le 14 décembre prochain. La présidente sortante, Nathalie Dompnier, pourrait bien briguer un second mandat.