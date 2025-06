Un mardi nuageux et orageux à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une journée très instable qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec des orages violents qui pourraient éclater en fin de journée à Lyon.

Ce mardi 3 juin 2025 s'annonce très instable dans le ciel lyonnais. Après une matinée plutôt nuageuse et assez lourde, des orages éclateront dans l'après-midi et jusqu'en soirée, avec de la grêle et des pluies intenses attendus. Le département du Rhône a d'ailleurs été placé en vigilance orange aux orages par Météo France.

Côté températures, il fait 14 degrés ce mardi matin et le thermomètre affichera 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.