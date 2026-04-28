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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mardi entre soleil et orages à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée instable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 28 avril, avec le passage d'un front pluvieux et orageux.

    L'instabilité est de retour à Lyon ce mardi 28 avril. Pour ce deuxième jour de la semaine le soleil alternera avec des nuages et des averses. Un front pluvieux et orageux sera de passage tout au long de la journée avec des averses pouvant être fortes l'après-midi et en début de soirée.

    Côté températures il fait déjà 13 degrés ce matin et le mercure atteindra les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement plus fraiches que la veille et très légèrement au dessus des normales de saison.

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