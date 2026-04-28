Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune orages ce mardi 28 avril 2026.

Après deux semaines calmes et ensoleillées, l'instabilité est de retour dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi. Un front pluvieux et orageux traversera la région au cours de la journée ce mardi 28 avril.

Une situation météorologique qui a poussé Météo France a placé neuf départements de la région en vigilance jaune pour orages violents. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, la Savoie, l'Isère, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche sont ainsi en vigilance météo ce mardi.

Une vigilance qui sera valable tout au long de la journée avec des orages et des averses qui pourraient être forts localement.