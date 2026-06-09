Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, seulement 22 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un mardi mitigé, où le soleil alternera avec les éclaircies, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 9 juin 2026.

Pour ce deuxième jour de la semaine, le temps s'annonce sec mais plutôt frais à Lyon. Une météo plus ou moins nuageuse tout au long de la journée avec le soleil qui alternera avec les nuages du matin au soir ce mardi 9 juin 2026.

Côté températures il fait seulement 15 degrés ce mardi matin et le mercure ne dépassera pas les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison sous un air océanique et un léger vent de nord.