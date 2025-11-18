Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mardi ensoleillé mais très frais à Lyon, seulement 8 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement fraiche, avec des températures ne dépassant pas les 8 degrés qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 18 novembre.

    L'hiver s'installe à Lyon cette semaine. Après un lundi de transition, les températures seront une nouvelle fois en baisse ce mardi 18 novembre. Si ce matin il fait seulement 2 degrés le mercure ne dépassera pas les 8 degrés au meilleur de la journée. Des températures assez fraiches pour la saison sous un flux de nord.

    Côté ciel, les nuages bas et les brouillards matinaux laisseront ensuite place à une après-midi plus ensoleillée à Lyon et dans toute la métropole de Lyon avec un ciel qui devrait être dégagé une bonne partie de l'après-midi.

    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

    Laisser un commentaire

