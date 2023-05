Un magasin Go Sport va fermer près de Lyon après la reprise de la société

Vendredi 28 avril, le tribunal de commerce de Grenoble a validé le projet de reprise de Go Sport par la coopérative française Intersport. Neuf dès 81 magasins vont fermer leurs portes, dont celui de Givors.

Après de longues semaines de suspense pour les salariés, le tribunal de commerce de Grenoble a entériné vendredi 28 avril a validé le rachat du groupe en difficulté Go Sport par la coopérative française Intersport. Moyennant une offre de 35 millions d’euros et la reprise de "72 magasins correspondant à 90% des emplois".

Intersport s’est ainsi engagé à conserver 1 631 dès 2 150 employés de Go Sport, dont 1 446 sur les 1 574 en magasins et 185 au siège, d’après les chiffres consultés par l’AFP. Les salariés de Go Sport ne finiront donc pas sur le carreau comme les 2 600 employés de Camaïeu, une autre société détenue par l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon et qui a été placée en faillite il y a quelques semaines.

Le magasin de Lyon sauvé

D’après BFM Business neuf dès 81 magasins détenus par Go Sport vont définitivement fermer leurs portes. Dans la région lyonnaise, les enseignes de Confluence, du Carré de Soie, de la Part-Dieu et de l’Isle-d’Abeau seront conservées, en revanche le magasin de Givors va définitivement fermer ses portes. Les salariés touchés par cette fermeture auront la possibilité de demander un reclassement au sein du groupe Intersport.

À noter que à terme, 50 des 71 Go Sport conservés seront transformés en Intersport.