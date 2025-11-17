Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un lundi frais et humide à Lyon, seulement 12 degrés attendus

  par La Rédaction

    • C'est une journée mitigée, alternant entre pluie et nuages qui attend toute la région lyonnaise ce lundi 17 novembre 2025.

    Après un weekend pluvieux, ce lundi 17 novembre sera lui aussi humide. Un vent du nord balayera Lyon et la métropole rendant l'air plus frais avec de nombreux nuages et quelques pluies intermittentes jusqu'en cours d'après-midi, avant un retour au calme le soir et la nuit prochaine.

    Côté températures, il fait 9 degrés ce lundi matin et le thermomètre atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avant un net refroidissement au cours de la semaine avec seulement 5 degrés prévus jeudi et vendredi à Lyon.

