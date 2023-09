Défait lors des élections, l'ex-maire de Thizy les Bourgs renonce à faire appel de sa condamnation

L'ancien maire de Thizy les Bourgs, condamné pour avoir participé à des soirées alcoolisées avec des mineurs, renonce à faire appel.

En avril dernier, Martin Sotton, ex-maire de la commune de Thizy les Bourgs dans le Rhône, a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis probatoire et à une privation de ses droits civiques, civils et familiaux pendant un an par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. L'ancien édile avait participé à des soirées alcoolisées avec des mineurs d'un foyer de Saint-Jean-la-Bussière. Soirées au cours desquelles un participant avait également fumé du cannabis.

Lire aussi : Ludovic Cherpin élu maire de Thizy-les-Bourgs avec 51,28 % des suffrages

Quelques jours après la décision du tribunal, Martin Sotton avait interjeté appel, jugeant sa peine trop lourde. Dans la foulée, il avait demandé aux élus de sa majorité de démissionner pour provoquer de nouvelles élections municipales, au cours desquelles il a été défait. Selon Le Progrès, l'ancien édile a finalement renoncé à faire appel après ce revers. L'élu devra ainsi quitter son mandat de conseiller municipal.