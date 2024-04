Un individu a été arrêté sur une moto volé en possession d'un couteau à Feyzin le 27 avril.

Le 27 avril vers 20 h 05, des policiers en patrouille à Feyzin ont constaté qu'un individu circulait en moto cross sans casque à vive allure sur l'avenue Barton Upon Humber, commettant plusieurs infractions au code de la route.

A la vue des policiers, l'homme a tenté de prendre la fuite. Arrêté, il était trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt et les policiers constataient que le numéro de série de la moto était limé, laissant supposer qu'elle était volée.

En garde à vue, l'homme âgé de 20 ans et connu des services de police, reconnaissait partiellement les faits. La moto apparaissait bien volée et les enquêteurs la restituait au propriétaire. Le mis en cause a été convoqué le 4 octobre 2024.