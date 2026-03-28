Lyon : l’œuvre Tissage urbain de la place Bellecour dégradée

Deux câbles de l'œuvre géante de la place Bellecour ont été sectionnés.

C’est une information qui va ravir les opposants des écologistes, fraîchement réélus à la tête de la municipalité de Lyon par le biais de Grégory Doucet. Ce samedi 28 mars, dans l’après-midi, riverains et passants de la mythique place Bellecour ont pu observer une anomalie sur l'œuvre Tissage urbain.

En effet, deux immenses câbles traversant les grands tissus ont été volontairement sectionnés par un ou plusieurs individus. Pour le moment, nous ne connaissons ni les auteurs des actes, ni les raisons qui ont poussé ces derniers à vandaliser l’infrastructure.

Seul le timing interroge, puisque cela intervient une journée après l’officialisation de la réélection de Grégory Doucet à la Ville. Il faut aussi rappeler que cet après-midi, une manifestation en soutien à la Palestine se déroulait sur la place Bellecour.

Mais désormais, il va falloir réparer au plus vite la structure et cela risque de coûter quelques billets. Fort heureusement, ces types de frais sont prévus dans le montant d’1,6 million d’euros à hauteur de 300 000 euros.

En attendant, les plus fidèles opposants de l’élu écologiste n’ont pas manqué cette information. À l’image de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, et de son premier adjoint sur X. "À peine 9 mois et il faut déjà réparer "l’oeuvre d’art" de Bellecour. Plus que quatre ans…", a lâché l’édile.