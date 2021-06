Un homme porté disparu après avoir sauté dans le Rhône

Mercredi soir, un homme a sauté d'un ponton à Ternay, commune du Rhône. Ce jeudi, les recherches sont toujours en cours pour tenter de le retrouver.

Aux alentours de 21 heures mercredi, des témoins ont alerté les pompiers. Ils ont vu un homme d'une trentaine d'années sauter d'un ponton à Ternay, commune située au sud de Lyon. L'individu aurait ensuite nagé dans le Rhône, mais il n'est pas ressorti de l'eau raconte Le Progrès.

Des plongeurs du SDMIS mobilisés

Des recherches ont été menées jusqu’à 00h30. Ce jeudi matin, elle ont repris avec des plongeurs du SDMIS (service départemental et métropolitain d’incendie et de secours) et des équipes cynophiles. Ces dernières ont exploré les berges du fleuve et la surface, mais à 11 heures, cela n'avait pas abouti.