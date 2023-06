Un homme grièvement blessé à Lyon, après avoir été poignardé

Un homme a été poignardé à neuf reprises dans le quartier de Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, samedi soir vers 23h. Son pronostic vital est engagé.

Une terrible agression a eu lieu samedi soir, peu après 23h, dans le quartier de Gorge de Loup. Selon les informations de nos confrères de BFM Lyon, l'homme a été poignardé à neuf reprises après une rixe avec six personnes sur les quais de la station Gorge de Loup.

Selon Le Progrès, l'homme blessé importunait les passagers du métro B et aurait notamment tenté d'embrasser des jeunes filles présentes dans la rame. Une bagarre a ensuite éclaté avec un groupe de six personnes, l'un des individus a sorti un couteau et a poignardé l'homme.

Trois mineurs interpellés

Pris en charge par les pompiers, l'homme a été transporté à l'hôpital Jules Courmont dans un état grave. Son pronostic vital est engagé.

Peu de temps après les faits, trois des six suspects, tous mineurs, ont été interpellés par la police.