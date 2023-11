L’OL féminin écrase le Slavia Prague 9-0 en Ligue des Champions

Opposé à l’Olympique lyonnais, le leader du championnat Tchèque, le Slavia Prague, s’est vu infliger une sévère correction sur sa pelouse mardi soir à Prague. Le club français aux huit couronnes européennes, n’a fait qu’une bouchée du club tchèque lors de ce match de la 1ère journée de la Ligue des Champions.

Alors qu’elles menaient déjà 6 à 0 à la mi-temps grâce à des réalisations de Sara Däbritz (3), Daniele Van de Donk (14), Vanessa Gilles (16), Le Sommer (21), Diani (24), Wendie Renard (45), les Lyonnaises ont alourdi la note en seconde période. Dans cette rencontre au faible niveau, Ada Hegerberg sur penalty (60), Majri (62), et Gilles pour un doublé (81) en ont profité pour noircir la feuille de match de leurs réalisations.

🤩 Off to a 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 in the #UWCL !#SLAOL pic.twitter.com/tmO39R2DlY