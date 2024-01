Un couple de nonagénaires retrouvés morts dans la Loire

Les secours de Firminy sont intervenus ce mercredi matin pour un corps flottant à la surface de la Loire, avant d'en découvrir un autre.

Mercredi 3 janvier, alors qu'il pêchait sous le pont de Pertuiset entre Caloire et Unieux, un homme a remarqué un corps flottant dans la Loire. Les services de police de Firminy, à l'ouest de Saint-Etienne, ont été envoyés sur place avec une quinzaine de sapeurs-pompiers, peu après 11 h 20.

Les pompiers découvrent deux corps et un véhicule

Après avoir retrouvé le corps, les secours ont découvert pendant leurs recherches un autre corps et un SUV blanc, selon Le Progrès. Il s'agirait d'un couple de nonagénaires, dont les circonstances de la mort restent floues, les enquêteurs n'ayant encore que peu d'éléments.

Pour l'heure, une enquête est ouverte et des recherches supplémentaires sont menées pour retracer les faits et comprendre la présence du véhicule. L'autopsie à venir des deux corps devrait fournir des informations sur la cause et la date du décès.

