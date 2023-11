Un conducteur fiché S à contre-sens, un fusil d'assaut retrouvé sur l'A43

En marge de l'accident de bétaillère, qui a paralysé l'autoroute A43, un autre accident s'est produit en amont. Un véhicule, dont le conducteur serait fiché S, a provoqué un accident alors qu'il circulait à contre-sens.

C'est le type de sur-accident que redoutent tous les services de secours lorsqu'ils interviennent sur une voie rapide. Dans la nuit de mardi à mercredi, un accident impliquant une bétaillère remplie de bovins, et qui a mobilisé près de 90 gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers, s'est produit sur l'autoroute A43, dans le sens Lyon-Chambéry au niveau de Saint-Laurent-de-Mure.

Mais alors que les autoroutes A43 et A432 étaient fermées à la circulation, l'accident s'étant produit au niveau de l'échangeur, un véhicule coincé dans les bouchons à environ 1 kilomètre de l'embranchement avec l'A432, a décidé de faire demi-tour comme le racontent nos confrères du Progrès. La voiture, une BMW, a alors pris l'autoroute en sens inverse avant de percuter, peu avant 4h, une voiture frontalement.

Les policiers de la CRS autoroutière rapidement prévenu de ce nouvel accident ont retrouvé une Renault Clio sur le toit avec à son bord un conducteur grièvement blessé. Ce dernier, originaire de Vénissieux, a été pris en charge par les secours en état d'urgence absolue, avec un pronostic vital engagé.

Un appel à témoin lancé

La deuxième voiture en cause, la BMW à l'origine de la collision, a été retrouvée vide. Selon plusieurs témoins, trois occupants auraient pris la fuite après l'accident. Selon Le Progrès, un fusil d'assaut a été retrouvé sur la chaussée non loin de la voiture dans laquelle se trouvait la housse de l'arme. Enfin, le propriétaire du véhicule mis en cause serait fiché S.

Un appel à témoin à été lancé par les forces de l'ordre pour établir les circonstances précises de l'accident qui s'est produit dans le sens Lyon-Chambéry à hauteur de Saint-Priest.