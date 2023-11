Pour l’Ouest lyonnais ce sera le tram express ou rien

Au moment de lancer la concertation sur le projet de Tramway express pour l’Ouest lyonnais, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, a assuré que si Teol ne se fait pas, il n’y aura pas d’autre projet de transport en commun lourd pour cette partie du territoire.

Droit dans ses bottes, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon tient son cap face à la fronde des élus métropolitains de droite qui continuent de demander la construction d’un métro E dans l’Ouest lyonnais, en rupture avec le projet de Tramway express de l'Ouest lyonnais (Teol) porté par l’exécutif écologiste. "Soit c’est ça [comprendre la construction de Teol, NDLR], soit il n’y aura pas de projet", a prévenu ce mercredi matin Bruno Bernard, au moment de présenter les trois mois de concertation à venir sur le projet.

Nouvelle preuve, s’il en fallait encore une, que la majorité n’avance pas sur la même longueur que les maires des communes LR concernées par le passage de Teol. Pourtant invités, d’après Bruno Bernard, ni le maire de Francheville, ni celui de Tassin-la-Demi-Lune, ni celle de Sainte-Foy-lès-Lyon n’étaient présents ce matin pour participer à cette présentation à laquelle assistait en revanche la maire EELV du 5e arrondissement de Lyon, également concernée par le passage de Teol.

Un métro à l'ouest ? "Ni aujourd’hui, ni demain, ni après-demain"

La veille, les trois maires de droite avaient une nouvelle fois fustigé ce projet de tramway semi-enterré qui "ne tient pas compte des véritables enjeux de mobilité de l’ouest lyonnais". Selon eux, ce "mode prétendu « express »", est censé "faire oublier l’abandon d’un grand plan métro et l’absence totale d’une stratégie de déplacements à l’échelle de la 2e Métropole de France". "On ne peut pas faire un plan métro sans une vision métropolitaine et sans aucun financement. C’est d’une médiocrité affligeante et c’est ce que représente aujourd’hui cette opposition de droite à la Métropole de Lyon", contre-attaquait ce matin Bruno Bernard, qui voit plutôt dans cette position une posture de la droite métropolitaine qu’une vraie prise de position des maires.

"Les maires de Francheville et Sainte-Foy-les-Lyon ont en réalité très bien compris l’intérêt [de Teol, NDLR] pour leur territoire" Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités

L’élu, qui dirige également Sytral Mobilités assure ainsi que les "maires de Francheville et Sainte-Foy-les-Lyon ont en réalité très bien compris l’intérêt pour leur territoire" du projet de tramway express. Qui, en cas de validation, pourrait être livré "d’ici huit ans" rappelle le président de la Métropole. Le sujet semble en revanche plus complexe en ce qui concerne le maire de Tassin-la-Demi-Lune, Pascal Charmot, dont la commune pourrait être reliée à Teol par sa frontière Sud, au niveau de la rue Joliot Curie et d’Alaï ou de Libération, en fonction du scénario qui sera arrêté à l’issue de la concertation.

Le projet de Tramway express lyonnais pour l'Ouest lyonnais (Teol) soumis à la concertation avec plusieurs variantes à l'Ouest et à l'Est. (Crédit Sytral Mobilités)

"Qu’un maire, localement, défende son territoire et souhaite la meilleure ligne au plus vite c’est normal et légitime. Je comprends que le maire de Tassin aurait préféré un métro à un tram, mais ce n’est financièrement pas possible, donc ça n’existera pas, ni aujourd’hui, ni demain, ni après-demain", insiste Bruno Bernard, qui dit déplorer le souhait du maire de Tassin de ne pas participer à la concertation. "Aujourd’hui sur les deux variantes à l’ouest [du tracé de Teol, NDLR] il y en a une qui dessert beaucoup plus Tassin que l’autre, donc quelle est la position du maire de Tassin et de ses habitants", s’interroge le président de Sytral Mobilités, qui invite Pascal Charmot à prendre position sur ce sujet lors de la concertation.

À terme, Teol pourrait rallier Craponne

Celle-ci pourrait également être l’occasion d’évoquer le futur de la ligne si le projet venait à être entériné. Depuis quelque temps, la commune de Craponne est ainsi associée aux discussions sur une possible arrivée de Teol dans l’Ouest lyonnais.

L’exécutif écologiste voit ainsi d’un bon oeil, à terme, un prolongement de cette ligne jusqu’à Craponne, à la frontière de la Métropole de Lyon. "Un des avantages de ce tramway express c’est qu’il peut être prolongé dans le futur à Craponne ou au-delà. C’est une possibilité qui reste ouverte, qu’aurait fermé la construction d’un métro, très difficile à prolonger", assure Bruno Bernard, laissant ainsi la porte ouverte à d’autres projets sur la ligne.