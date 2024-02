Un concert de black metal nazi prévu près de Lyon ce samedi 

Après quatre ans d’absence, le festival de black métal néonazi "Call of Terror" devrait se tenir ce samedi 24 février en Rhône-Alpes, entre Lyon et Genève. Aucune interdiction préfectorale n’a pour l'heure été publiée.

La dernière édition du festival "Call of Terror" s’était tenue en 2020 à Châtillon-la-Palud dans l’Ain. Après quatre ans d’absence, ce festival de NSBM ("National-socialist black metal" : Ndlr) devrait de nouveau avoir lieu ce samedi 24 février comme le relèvent nos confrères de Médiapart et de Rue89 Lyon. Si le lieu où se déroulera le concert est encore tenu secret, il se trouverait néanmoins en Rhône-Alpes, entre Lyon et Genève, et devrait être révélé quelques heures avant le début du concert.

Des groupes néonazis venus de toute l’Europe

La date du 24 février n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il s’agit de la date anniversaire de la création du NSDAP, le parti national-socialiste des travailleurs allemands, créé par Adolf Hitler en 1920. Le festival devrait accueillir de nombreux groupes néonazis et suprémacistes blancs, tels que Graveland, groupe polonais fondé en 1991 et bien connu de la scène NSBM, qui en est la tête d’affiche. Le groupe italien SPQR dont le sigle "Senatus populusque Romanus" ("Le Sénat et le peuple romain" : Ndlr) provient directement du parti fasciste de Benito Mussolini, serait également programmé.

Lire aussi : Annoncé en Rhône-Alpes, puis annulé, un concert "néonazi" s’est tenu en Isère

Pour l'heure des arrêtés d'interdictions n'ont pas encore été pris par la préfecture du Rhône, mais cela devrait être le cas prochainement a appris Lyon Capitale, confirmant une information de Rue89 Lyon. Des décisions similaires devraient également être prises par les préfectures des territoires voisins.