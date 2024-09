Projet Presqu’île à vivre : la pétition lancée par un collectif recueille 10 000 signatures 

Lancée début juin par le collectif des défenseurs de Lyon, la pétition contre le projet Presqu’île à vivre a déjà récolté plus de 10 000 signatures. Commerçants et riverains demandent une suspension des travaux.

La grogne des commerçants, riverains et associations de la Presqu’Ile ne s’apaise pas. Après plusieurs mois de bras de fer avec la Métropole et la Ville de Lyon sur le projet Presqu’Ile à vivre, qui prévoit notamment la mise en place d’une zone à trafic limité (ZTL) et la piétonnisation de 15 rues d’ici juin 2025, le collectif des défenseurs de Lyon "compte parler encore plus fort."

La pétition recueille 10 000 signatures

Après la tenue le 3 septembre dernier d’un comité de suivi organisé par la Métropole de Lyon autour du projet Presqu’Ile à vivre, le collectif des défenseurs de Lyon dénonce ce lundi 9 septembre dans un communiqué "la méthode brutale et autoritaire utilisée par la Métropole et la Mairie : une politique dogmatique contre les automobilistes, des données peu fiables pour justifier les aménagements urbains, et une absence de prise en compte des avis des résidents et ayant-droits."

Le collectif annonce que sa pétition lancée en juin dernier aurait déjà récolté plus de 10 000 signatures. Commerçants, riverains ou encore associations "ont souhaité s’associer" pour dire "stop à la fermeture de Lyon." Face à la mobilisation, le collectif a donc décidé de se rebaptiser "défenseurs de Lyon et du Grand Lyon." Mais l’objectif reste le même : la "suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon et dans le Grand Lyon." Les défenseurs de Lyon et du Grand Lyon attendent également "une réponse" de la Ville et de la Métropole de Lyon après la rencontre qui s’est tenue en juillet dernier et aux nombreux courriers transmis par les membres du collectif.

Les défenseurs de Lyon et du Grand Lyon en appellent à "une véritable concertation apaisée et échelonnée" et demandent "des aménagements cohérents et adaptés à la ville", alliant piétons, voitures et transports en commun. Pour rappel, depuis le 17 juin dernier et jusqu’au 30 septembre, une consultation a été lancée par la Métropole de Lyon afin de "prendre en compte tous les besoins spécifiques des personnes qui habitant, fréquentent ou travaillent en Presqu’Ile" pour qu’elles puissent concilier "qualité de vie, prospérité économique et transition écologique."

