Dimanche 20 octobre, un corps a été retrouvé avec une balle dans la tête à Vénissieux. Ce mercredi, le suspect interpellé a été présenté au juge d'instruction.

Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire du chef de meurtre, mercredi 23 octobre, selon Le Progrès, dans le cadre de la mort d'un jeune homme à Vénissieux, dans la soirée de dimanche soir. Pour rappel, le corps a été retrouvé dans un appartement squatté du quartier des Minguettes, avec une balle dans la tête.

Le suspect, interpellé 24 heures après la découverte de l'homme et placé en garde à vue, a donc été présenté au juge d’instruction ce mercredi 23 octobre dans l’après-midi. Toujours selon Le Progrès, le parquet a pris des réquisitions pour son placement en détention provisoire, sans préciser la nature exacte des faits qui lui sont reprochés. On ne sait pas, pour l'heure, si ces réquisitions ont été suivies par le juge des libertés et de la détention.