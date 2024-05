Un ciel nuageux et jusqu'à 19 degrés ce lundi à Lyon

Le ciel lyonnais sera de nouveau très nuageux ce lundi alors que le thermomètre ne dépassera pas les 19 degrés au meilleur de la journée.

Pour débuter cette nouvelle semaine, le temps s'annonce maussade à Lyon et dans toute l'agglomération. Un ciel nuageux est présent et devrait se maintenir sur l'ensemble de la journée avec un risque d'averses qui pourraient être localement orageuse dans l'après-midi et la soirée.

Côté températures il fait 16 degrés ce lundi matin mais le mercure ne dépassera pas les 19 degrés au meilleur de la journée. Avant une légère augmentation des températures pour les journées de mardi et mercredi.