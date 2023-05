La Métropole de Lyon organise sa première édition du mois des Fiertés. Elle organisera des conférences et expositions autour de la mémoire des luttes LGBTQI+.

Deux semaines après qu'une exposition LGBTQI+ installée au parc de Champvert dans le 5e arrondissement, a été dégradée puis interrompue, "la Métropole de Lyon souhaite réaffirmer son engagement contre les LGBTphobie", explique Bruno Bernard, son président écologiste.

"Les agressions trop régulières que subissent les personnes LGBT montrent à quel point les choses ne sont pas encore une évidence" Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

A l'occasion de mois des Fiertés, la collectivité va organiser une série d'évènements pour explorer l'histoire des luttes LGBTQI+ et leurs mémoire, en partenariat avec les associations Mémoires Minoritaires et SOS Homophobie. "Les agressions trop régulières que subissent les personnes LGBT montrent à quel point les choses ne sont pas encore une évidence", juge Bruno Bernard.

Du 5 au 30 juin, l'exposition "Sous les paillettes, l'archives !", retraçant l'histoire du mouvement LGBTQI+ à partir de documents collectées par l'association Mémoires Minoritaires, sera proposée à l'Hôtel de Métropole. L'association, créée en 2017 regroupe aujourd'hui une trentaine de membres, rassemble des documents sur l'histoire de la lutte pour les droits des LGBT dans la métropole lyonnaise.

Plusieurs conférences seront également organisées, notamment le mardi 6 juin à partir de 18 h à l'occasion de vernissage de l'exposition de Mémoires Minoritaires. Elle sera animée par Todd Shepard professeur d'histoire aux Etats-Unis et spécialiste de l'histoire du genre et des sexualités. Il sera accompagné de Michelle Zancarini-Fournel, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Lyon 1 et spécialiste de l'histoire des femmes et du genre.

Dès ce 31 mai, la Métropole de Lyon et des communes partenaires dont la Ville de Lyon diffuseront une campagne d'affichage réalisée par l'artiste vénézuélien et militant LGBT+ Daniel Arzola.