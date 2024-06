Un violent incendie a éclaté dans un immeuble du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin.

Le feu a pris naissance vers 3h30 au 10, place du lieutenant Morel, dans un local situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment de cinq étages. Il s'est ensuite propagé à un scooter stationné à proximité, aggravant l'incendie, indiquent BFM Lyon et Le Progrès.

Les flammes ont gravement endommagé un escalier en pierre de Villebois, pièce maîtresse de l'immeuble, qui menace désormais de s'effondrer. Cette structure est particulièrement fragile suite à l'intense chaleur et à l'action destructrice des flammes.

33 sapeurs-pompiers mobilisés

Face à cette situation critique, 33 sapeurs-pompiers et des équipes du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (Smur) ont été mobilisés. Leur intervention rapide a permis d'évacuer 17 personnes présentes dans l'immeuble. Parmi elles, une personne a été légèrement intoxiquée par les fumées et a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins.