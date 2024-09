(Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Trois terrains de beach-volley vont être inaugurés cette semaine à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse.

C'est un sport qui ne rime pas forcément avec Lyon. Le beach-volley va désormais avoir ses terrains dans la capitale des Gaules. La mairie va en effet inaugurer trois terrains de beach-volley dans le 4e arrondissement, non loin du quartier de la Croix-Rousse.

Ce jeudi 19 septembre, c'est au stade Grégory Coupet que la municipalité donne rendez-vous pour l'inaugration de ces terrains. "Depuis le début du mandat, l'exécutif municipal diversifie l’offre sportive en direction des Lyonnaises et Lyonnais afin de favoriser la diversité dans l'usage de ses équipements" explique la Ville.

S'il existe déjà des terrains dans la Métropole, à Villeurbanne et à Caluire notamment, ces trois terrains de beach-volley pourrait booster la pratique de ce sport dans les prochaines années dans la région lyonnaise. Et faire découvrir ce sport au plus grand nombre.

Lyon nouvelle place forte du beach-volley en France ? Réponse dans quelques années.