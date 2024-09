La Foire de Saint-Etienne, qui aura lieu du 20 au 30 septembre, fête ses 75 ans cette année. Pour marquer le coup, les organisateurs ont décidé de mettre le Japon à l'honneur. Voilà un avant-goût de ce que vous pourrez y voir.

Avis à tous les fans de manga, de culture japonaise et aux amateurs de cuisine nippone : cette année, la foire de Saint-Etienne fera la part belle au pays du Soleil levant. Du vendredi 20 au lundi 30 septembre, le parc des expositions de Saint-Etienne passera à l'heure japonaise pour sa 75e édition.

"De la tradition des samouraïs à la modernité des mangas, en passant par les arts culinaires et les innovations technologiques, le Japon offrira à nos visiteurs une plongée au cœur de son univers unique et captivant", promet Florian Jeanetti, le président de la Foire.

Exposition, ateliers d'arts martiaux et concours de Cosplay...

A année exceptionnelle, invités exceptionnels. Ainsi, c'est le consul du Japon, Osamu Ogata, basé à Lyon, qui inaugurera la Foire ce vendredi. Il sera l'un des premiers à découvrir l'exposition de plus de 1000 m2 consacrée au Japon ancestral et moderne. Installée dans le hall A du parc des expo, elle présentera les traditions japonaises ou encore l'architecture et les jardins zens.

Des temps forts autour de ce thème seront proposées tout au long de la semaine : démonstration d'Aïkido (un art martial), défilé impérial avec samouraïs et geishas, lancer de Kunai (ancienne arme blanche)...

Evidement, l'univers des mangas sera mis à l'honneur avec de nombreuses boutiques mais aussi des ateliers de dessin avec un illustrateur stéphanois et une rencontre avec le mangaka Matthieu Badiou. Les plus grands fans de manga viendront peut-être même en cosplay (costume d'un personnage de fiction). Les costumes les plus créatifs seront récompensés par un prix, lors du concours ayant lieu samedi 28 et dimanche 29 septembre.

Plus de 220 exposants

Si le Japon sera largement à l'honneur, la Foire restera fidèle à ses habitudes en proposant une ribambelle de stands pour l'aménagement extérieur, l'équipement de la maison, la mobilité, les loisirs ou encore le bien-être et la gastronomie.

En tout, ce sont plus de 220 exposants qui seront présents sur le site, dont 80% venant de la région stéphanoise.

A noter que la foire ouvrira ses portes à l'occasion de deux nocturnes le mardi 24 septembre et vendredi 27 septembre. Des DJs se produiront dans la cour intérieure, pendant que des ateliers de bricks, d'origami ou encore d'Aïkido, se tiendront dans le hall B. Les amateurs de karaoké pourront même pousser la chansonnette vendredi 27 septembre.