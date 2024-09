Du 20 au 22 septembre, le Heat, situé dans le quartier Confluence à Lyon, accueille le Bazar festival. Au programme : des concerts, des ateliers et de la restauration. Voilà le programme !

"Un tourbillon de couleurs et de saveurs", c'est ce que promettent les organisateurs du Bazar Festival qui va se tenir au Heat, dans le 2e arrondissement, ce week-end du 20 au 22 septembre.

Organisé par la communauté SINGA, qui ambitionne de créer une société plus inclusive en rassemblant locaux et nouveaux arrivants comme les personnes réfugiées ou les demandeurs d’asile, ce festival se veut comme une ode à la diversité et à la rencontre.

Un festival artistique, musical et culinaire

Dans cet esprit, le Bazar festival invite des personnes venues des quatre coins du monde pour montrer que "les talents ne s'arrêtent pas aux frontières". Qu'il s'agisse de musiciens, d'artistes ou encore de danseurs, tous partageront leur art et leur culture au travers du week-end.

Au programme, un marché de créateurs, des ateliers, des jeux et des échanges autour du thème de la migration. Cinq restaurateurs seront par ailleurs présents dans le food-hall et plusieurs DJs animeront les concerts.

Pour attirer le plus grand monde, le festival est gratuit. Les personnes qui souhaiteraient soutenir l'association et les intervenants peuvent toutefois payer l'entrée à prix libre.