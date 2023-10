Trois lyonnais interpellés pour exercice illégal de la profession d'agent sportif

Trois lyonnais gravitant dans le monde du football de la région ont été interpellés dans le cadre d'une grande enquête ouverte en mars 2022 par le parquet de Nice. Ils sont suspectés d'exercice illégal de la profession d'agent sportif.

Alexandre Bonnefond, ex-président du club de football de Bourg-Péronnas, a été interpellé et placé en garde à vue mardi matin par la police judiciaire, dans le cadre d'une enquête ouverte en mars 2022 par le parquet de Nice. Il est suspecté, comme deux autres lyonnais, David Venditelli et Jérémie Sutter, d'exercice illégal de la profession d'agent sportif.

L'enquête a également été ouverte des chefs de blanchiments d'argent et escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux.

Lacazette entendu comme témoin

Selon Actu17, d'autres personnes impliquées dans l'affaire ont également été interpellées un peu partout en France dont notamment John Valovic-Galtier, fils adoptif de l'ancien coach du PSG Christophe Galtier. L'affaire, qui date de plus d'un an, est née après les soupçons et le signalement de Jean-Pierre Bernès, célèbre agent de joueur, autour du transfert d'Andy Delort de Montpellier à Nice. Deux agents sportifs auraient agi lors de ce transfert sans licence professionnelle.

Selon les informations du Progrès, de nombreuses personnalités du monde du football devraient être entendues en qualité de témoin, comme Alexandre Lacazette ou encore Vincent Ponsot, directeur général adjoint de l'Olympique Lyonnais. Selon l'AFP, qui cite une source proche de l'enquête, ces interpellations ne constituent qu'une étape dans cette longue enquête.